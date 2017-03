Leerlingen Het Rhedens stemmen alvast

DIEREN - Een klaslokaal op de tweede verdieping van Het Rhedens in Dieren was donderdag ingericht als stemlokaal met officiële stemhokjes en een stembus. Leerlingen mochten natuurlijk niet echt stemmen; ze deden mee aan de zogenaamde schaduwverkiezingen, landelijk georganiseerd door ProDemos, stichting voor staatsinrichting en maatschappijleeronderwijs. Deze schaduwverkiezingen geven een beeld van de samenstelling van de Tweede Kamer wanneer scholieren in Nederland het voor het zeggen zouden hebben. De uitslag hiervan wordt op 14 maart om 17.00 uur bekend gemaakt op scholierenverkiezingen.nl, de avond voor de ‘echte’ verkiezingen.

Docent geschiedenis en staatsinrichting en maatschappijleer op Het Rhedens, Daan Visser, hecht veel waarde aan bewustwording van het politieke landschap in Nederland en regelde deze stemdag. “Mijn moeder werkt voor de gemeente Zevenaar en via haar kon ik de officiële stemhokjes en stembus regelen. En net als in het echt, moeten de leerlingen zich legitimeren. Dat kan ook met de schoolpas”. De leerlingen konden alleen stemmen op een partij en brachten geen voorkeursstem uit. In totaal kregen bijna 300 leerlingen de kans om hun stem uit te brengen uit de derde klas havo vwo en vierdejaars vmbo mavo. Leerlingen Sophie Budel en Mats van der Scheer assisteerden Visser bij het controleren van de identiteitsbewijzen en het bewaken van de orde in het stemlokaal. - Foto Lotte Bienias.