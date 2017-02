Rossen in de bossen

LOENEN - De omgeving van de Loenense Waterval was zondag het decor voor een Mountainbike-wedstrijd in de Veluwse Wintercompetitie. Ruim 250 deelnemers kwamen in verschillende (leeftijds) categorieën in actie op het door Last Gear uit Eerbeek uitgezette parcours. Daarin flink wat geaccidenteerde meters, want de uitzetters van het parcours hadden heel wat hellingen in de omloop opgenomen. Vanaf 09.30 uur gingen de deelnemers van start en om 13.00 volgde het klapstuk, de strijd van de mannen.

Hoewel er fanatiek gestreden werd in de Loenense bossen, heeft de wedstrijdreeks van negen wedstrijden op de Veluwe nadrukkelijk ook een recreatief karakter. Het biedt veel mountainbikers de kans om eens in wedstrijdverband de kracht met anderen te meten. - foto: Gerrit van de Pol