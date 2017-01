Première documentaire Guus Tangelder

ELLECOM / ARNHEM – Zondag vindt om 14.30 uur de premiere plaats van de documentaire van Ellecomse filmer Bas Krijgsman in Luxor Live Arnhem. Deze documentaire belicht het muzikale concertseizoen 2015-2016 van Guus Tangelder en zijn jazzorkesten, middels concerten repetitie-impressies vanuit Musis Sacrum en Luxor Live (Arnhem) van het jeugdig talent de JazzKids, het aanstormend talent van de PuBi’s, de ambitieuze amateursmusici van het Klarendal Jazzorkest, ArtEZ studenten in de ArTEZ New Band en de professionele Guus Tangelder BigBand met befaamde solisten zoals Bob Mintzer, Wolter Wierbos, Fay Claassen, Bart van Lier, Thijs van Leer, Vera Westera en Marc Scholten.

In korte interviews licht Guus Tangelder zijn visie op het belang van het bestaan van de verschillende orkesten toe. Niet alleen voor de Arnhemse en landelijke Jazzscene, maar vooral voor de professionaliteit van de musici.

Sinds jaar en dag de vervult Guus Tangelder de rol van inspirator, mentor en coach voor jong Arnhems talent. Tot groot genoegen en waardering hebben ze de hoogste prijzen behaald op het onlangs gehouden prestigieuze prinses Christina Jazzconcours. Hare Koninklijke Hoogheid prinses Christina overhandigde de prijs: Een CD opname in de studio’s van het Amsterdamse conservatorium. Wethouder van Amsterdam beloonde de PuBi’s ook nog eens met de Publieksprijs. De vijftienjarige saxofonist Tadjiro Velzel ontving met zijn ensemble ook een eerste prijs. Hij mag een opname maken met het Metropole Orkest. Zangeres Florieke de Geus ontving de aanmoedigingsprijs.

De Guus Tangelder Bigband is trots op de PuBi’s en wil dit heel graag tot uiting brengen tijdens een huldigingconcert in Luxor Live. De PuBi’s spelen enkele stukken uit het concoursprogramma en Tadjiro Velzel en Florieke de Geus worden begeleid door de Guus Tangelder Bigband. Ensembles van Florieke en Tadjiro spelen eveneens delen uit het Prinses Christina programma.

De Publieksprijs van de Gemeente Amsterdam is een masterclass van een bekend jazzmusicus. De keuze van de PuBi’s is gevallen op de Surinaamse fluitist Ronald Snijders. Een musicus die de jonge Arnhemse talenten al jaren een warm hart toedraagt. Master Ronald zal hen ‘on-stage’ onder zijn hoede nemen.

Ronald Snijders is tevens solist bij de GTBB in enkele eigen composities zoals onder andere Metro-Funk. Hij is de meester van de dwarsfluit en pleitbezorger van de wereldmuziek. In Paramaribo geboren als zoon van een musicus begon hij op zevenjarige leeftijd met dwarsfluit.

De entree voor de première bedraagt 12 euro, inclusief het aansluitende Huldigingconcert Winnaars Prinses Christina Jazzconcours met Ronald Snijders als gastsolist op dwarsfluit.

www.luxorlive.nl

www.guustangelder.nl