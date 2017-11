Slagwerkconcert MdvS

DOESBURG - Zondagmiddag vond het slagwerkconcert van Muziekcorps der Voormalige Schutterij plaats, in het Martinus Atrium in Doesburg. De malletband had vele leuke nummers ingestudeerd. Arend-Jan van Straten dirigeerde de malletband, hij heeft de slagwerkgroep omgetoverd tot een malletband, omdat dit veel leuker en aangenamer is om naar te luisteren. Een malletband heeft veel meer ritmische muziek zodat de nummers ook veel beter tot hun recht komen. Deze middag werden er veel populaire nummers gespeeld en door de aanwezigen werd er volop van genoten.

Niet alleen de malletband van MdvS was aanwezig maar ook de Malletband Nieuw Leven Steenderen, Door Eendracht Sterk Leuth en Showdrumband Mook. Hierdoor ontstond er veel afwisseling en was het genieten van de verschillende stijlen van spelen. - foto: Hanny ten Dolle