Politie zoekt getuigen mishandeling in Velp

VELP - De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling van een 15-jarige jongen uit Arnhem, door drie onbekende mannen. Dit gebeurde maandagavond 6 november rond 20.00 uur op de Arnhemsestraatweg in Velp.

Het slachtoffer vertelde dat hij die avond op de Arnhemsestraatweg door drie onbekende mannen in het Engels werd aangesproken. Vervolgens werd hij door het drietal geslagen, onder andere met een fles. Ook trapten ze tegen zijn fiets aan. De mannen zijn vanuit de Arnhemsestraatweg het Daalhuizerpark in gerend in de richting van de Daalhuizerweg. Agenten hebben in de omgeving uitgekeken naar de drie, maar hebben deze niet aangetroffen. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

De politie doet onderzoek naar deze mishandeling en is op zoek naar getuigen die deze mishandeling hebben gezien of die de drie mannen in de omgeving van de Arnhemsestraatweg hebben zien lopen.

De mannen spraken het slachtoffer in het Engels aan. Ze waren tussen de 1.75-1.80m lang. Een van de mannen had een witte jas of vest aan en de tweede man droeg een donkere jas met bontkraag. De derde persoon had volgens het slachtoffer krassen in zijn gezicht. Hebt u informatie over dit incident of over de mogelijke daders? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.