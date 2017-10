Buslijn 43 door afsluiting tijdelijk niet via Ellecom

ELLECOM - In verband met werkzaamheden op de Middachterallee tussen De Steegn en Ellecom, rijdt buslijn 43 van woensdag 11 oktober t/m vrijdag 13 oktober niet via Ellecom. Tussen 07.00 en 19.00 uur rijdt in plaats daarvan een taxibusje van Ellecom naar busstation Dieren.

Reizigers kunnen in Dieren daar overstappen op lijn 43 richting Arnhem en Apeldoorn. Het taxibusje vertrekt uit Ellecom 10 minuten voor de normale vertrektijd van de bus met bestemming Dieren-Apeldoorn.

Reizigers richting Dieren-Apeldoorn vertrekken daardoor ca. 10 minuten eerder uit Ellecom en stappen in Dieren over. Reizigers richting Arnhem vertrekken daardoor ca. 15 minuten eerder uit Ellecom, reizen via Dieren en stappen daar over op de bus naar Arnhem.

Van Dieren naar Ellecom rijdt het taxibusje volgens de vertrektijden van de bus vanuit Dieren met bestemming Arnhem.