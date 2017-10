Griezelen op school

De leerlingen van de Pancratiusschool in Brummen kregen onlangs bezoek van Burgemeester Alex van Hedel. In het kader van de Kinderboekenweek kwam hij voorlezen. Aangezien het thema van de week Griezelen is, had hij de burgervader een spannend verhaal uitgezocht. Het bezoek van de burgemeester was weliswaar een week vroeger dan de start van de landelijke boekenweek, maar het thema Griezelen gaf het team van de Pancratius genoeg stof om twee weken te vullen. De kinderen zijn dan ook nog steeds druk met enge liedjes en dito dansjes, ze maken griezelverhalen en fraaie tekeningen van spinnenwebben en heksen op bezems. Het lijkt wel of het dit jaar al vroeg Halloween is in Brummen.