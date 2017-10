Kaartverkoop Dans & Drama Gold van start

DIEREN – Toneelgezelschap Dans & Drama Gold uit Spankeren staat eind november weer op de planken. Dit keer met het sprookje Sleeping Beauty, een eigentijdse, komische variant op Doornroosje. De kaartverkoop ging vorige week van start.

Na een korte pauze is DND Gold weer terug van weggeweest en de dertien acteurs en actrices staan te popelen om de nieuwe voorstelling ten tonele te brengen. Na het grote succes van Cinderella is dat dit keer is dat een eigen versie van het welbekende sprookje Doornroosje.

Roos ligt al jaren in het ziekenhuis, verzonken in een diepe coma. Komt er ooit nog eens een prins die haar wakker kust? Maar wat is er eigenlijk destijds gebeurd en heeft haar coma veroorzaakt? Terwijl de artsen zich over dit mysterie buigen, speelt er zich nog veel meer af in het ziekenhuis. De schoonmaakster heeft paniekaanvallen over alle viezigheid, één van de patiënten komt elke dag langs met een nieuw pijntje en dat de Duitse plastisch chirurg nogal bijzondere operatietechnieken gebruikt, weerhoudt zijn favoriete patiënt niet van wel héél regelmatig bezoek.

Sleeping Beauty is een grappige en spannende voorstelling, waarbij een welbekend verhaal in een geheel eigen jasje is gestoken. Zoals het publiek weet van DND wordt dit alles gebracht met veel humor, leuke filmpjes en dans, ondersteund door een professionele lichtshow.

Sleeping Beauty is zaterdag 25 november om 20.00 uur en zondag 26 november om 14.00 uur te zien in Schouwburg Theothorne in Dieren. Kaarten kosten 6 euro en zijn vanaf nu te bestellen via dansendrama@outlook.com. Kijk voor updates, voorproefjes en meer informatie op de Facebookpagina van Dans en Drama.