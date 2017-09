Expositie deelnemers Op Pad

DOESBURG – De kleurrijke schilderijen die te zien zijn in de Buurtacademie en bibliotheek in Doesburg zijn gemaakt door mensen van Op Pad. Er is een verscheidenheid aan stijl en technieken te zien.

De schilderijen zijn niet alleen te bezichtigen, maar ook te koop. De opbrengst komt voor 90 procent ten goede aan de cliënten zelf. Bij de expositie is een catalogus te vinden met prijzen en informatie over contact met de organisatoren. Bovendien liggen er folders met informatie over Zozijn, Op Pad en over niet-aangeboren hersenletsel.

Op Pad is een organisatie die mensen met niet-aangeboren hersenletsel ondersteunt en begeleidt en is een onderdeel van Stichting Zozijn. De deelnemers van de expositie volgen dagbesteding op locaties in Doetinchem en Doesburg, waar diverse schildercursussen worden gegeven.

De expositie is te bezoeken tijdens openingstijden van het multifunctionele gebouw in Doesburg, elke werkdag van 08.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.30 uur.