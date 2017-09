Loenen in de bonen...

LOENEN – Menigeen die de Loenense Enk aan de Beekbergerweg nabij de Protestantse Kerk in Loenen passeert, is het opgevallen dat daar een bijzonder gewas groeit. Mensen die een beetje tuinieren, herkennen in de planten jonge sperziebonen, vaak kortweg ‘slabonen’ genoemd.

Het is landbouwgrond van Natuurmonumenten waarop ieder jaar verschillende gewassen groeien. In het afgelopen voorjaar en zomer was daar het groeiende en rijpende groen te zien van de gerst en erwten. Kort geleden werd dit geoogst. Boer Antoon Klomp besloot het land niet lange tijd braak te laten liggen, maar de resterende (groei)maanden te benutten voor een ander gewas. Er werd gekozen voor een experiment. Loonbedrijf Rap uit Schaarsbergen wilde dit land graag bewerken om er sperziebonen in te zaaien. Tien hectare van natuurmonumenten werd keurig op lange rijen ingezaaid. Door gunstige weersomstandigheden ontkiemden de gezaaide boontjes snel en groeien voorspoedig door warm weer met op tijd een buitje regen.

Volgens Klomp is het de bedoeling van het loonbedrijf om in oktober te oogsten. De boontjes worden dan vers ingemaakt in pot of blik door bekende bedrijven. Alles hangt af van een gunstige nazomer. Veel regen en te koud weer is funest voor lekkere ‘slaboontjes’. Het is afwachten was de nazomerzon gaat doen. Voorlopig blijft Loenen dus royaal in de bonen… - Foto: Martien Kobussen