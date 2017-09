RHEDEN / ROZENDAAL - Komend weekend zijn weer tal van monumenten te bezoeken tijdens de Open Monumentendag. Met het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’ doen dit jaar ruim 50 locaties mee in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Op vrijdag 8 september bezoeken 20 schoolklassen een monument in de buurt tijdens de Open Monumenten Klassendag.

‘Boeren, burgers en buitenlui!’, dat riep de stads- of dorpsomroeper vanouds om aandacht te krijgen. Iedereen moest luisteren naar zijn nieuws, ongeacht de mogelijke verschillen tussen de toehoorders. Die verschillen konden groot zijn, bijvoorbeeld in burgerrechten, inkomen en leefomstandigheden. Het thema biedt een biedt een brede waaier aan mogelijkheden. Bijvoorbeeld de ontmoetingsplaatsen van ‘boeren, burgers en buitenlui’, zoals de markt, de kerk en de herberg. Of nadruk op bepaalde standen. Zo worden boerderijen opengesteld, maar ook huizen, villa’s en kastelen van ‘buitenlui’. En begraafplaatsen waar boeren, burgers en buitenlui dicht bijeen liggen, maar waar de grafstenen de verschillen tonen.

De vrijwilligers van het comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal hebben ook dit jaar weer een mooi programma samengesteld van opengestelde monumenten en activiteiten. Het overzicht van alle deelnemende locaties is te vinden in het programmaboekje. Het boekje is af te halen op het gemeentehuis, bij de servicecentra in Velp en Dieren en in de lokale boekhandels. Tijdens het weekend zijn de boekjes eveneens te vinden bij de deelnemende monumenten. Ook is het programmaboekje online bekijken. Achter in het boekje zit een handig schema met een overzicht van de opengestelde locaties per dag, inclusief de openingstijden.

Op zondag kunt u ook een rondritje maken met een historische bus van de Stichting Veteraan Autobussen. De bus is een Saurer 4, type Alpenwagen III uit 1950 en deed tot 1967 dienst bij de Zwitserse Post. Om 11.00 en 12.00 uur rijdt de bus een route door Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren (vertrek vanaf de parkeerplaats van Het Rhedens, Doesburgsedijk 7 in Dieren). Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur vertrekt de bus vanaf Station Velp voor een monumentale rit langs Velp, Rozendaal, Rheden en De Steeg.

Enkele suggesties van het comité: Rozendaal: de tuin van het Spijker, de voormalige wijnkelder van het kasteel onder Kerklaan 2-4 en op zondag een begeleide wandeling door het beekdal. Velp: Landgoed Larenstein, School II aan de Schoolstraat 12 en De Dingenfabriek met een tentoonstelling en lezing over de Geërfden van Velp. Rheden: boerderij De Munnikenhof aan de Brinkweg en het Koetshuis Heuven. De Steeg: Het Strooien Dorp met expositie en ambachtelijke markt, lezingen door Bert Harmsen bij de schaapskooi van Boerderij De Wolfskuil en de Kerk op Steeg een doorlopende film van Bas Krijgsman over de geschiedenis van het circus en De Boecop (met tentoonstelling). Ellecom: in de Dorpskerk is een tentoonstelling van Job Hondius. Dieren: de Gazellefabriek en het voormalige Telefoonbureau aan de Hogestraat 27. Op het Marktpleintje aan de Kerkstraat is op zaterdag een kleinschalige markt. In de voormalige Dorpskerk Dieren aan de Kerkstraat 41 is een expositie van alle gefotografeerde monumenten in de gemeente Rheden door de Fotoclub Veluwezoom. Spankeren: Landgoed De Bockhorst en de Petruskerk, met alle informatie over de vondsten (en de grafkelder) tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe vloer en vloerverwarming. Laag-Soeren: bij de Priesnitzhoeve is op zondag een marktje en rondleidingen en bij het voormalige Kuuroord een rondleiding door de tuinen en de lounge.

www.openmonumentendag.nl