Heropening én Open Dag Dorpshuis Rheden

RHEDEN - Nu de verbouwingen van het Dorpshuis Rheden zijn afgerond, vindt er op zaterdag 9 september een heropening plaats. Daarom zijn overheden, instellingen en personen die financieel of anderszins aan de vernieuwing hebben bijgedragen, uitgenodigd om te zien wat met hun hulp tot stand is gekomen. Wethouder Ronald Haverkamp is bereid gevonden om deze heropening luister bij te zetten.

Een bijzonder feestelijk moment dus, ook voor SIZA als medebewoner en samenwerkingspartner aan het Meester van Leeuwenplein in Rheden. Na de officiële heropening krijgt ieder de gelegenheid voor bezichtiging van het vernieuwde gebouw met omliggende tuin.

Het Dorpshuis Rheden is genomineerd als Dorpshuis van Gelderland 2017 door de provincie, in samenwerking met omroep Gelderland. Het Dorpshuis staat in het najaar centraal in een aantal tv-uitzendingen. Reden te meer om te laten zien wat Het Dorpshuis te bieden heeft.

Ook Siza laat zien wat er dagelijks gebeurt in hun locatie voor dagbesteding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Door de deelnemers worden onder andere mokken en kopjes gemaakt, die internationale bekendheid hebben gekregen door onder meer de verkoop in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Na het officiële programma is iedereen van harte welkom: De gebruikers van Het Dorpshuis pakken tussen 11.00 en 15.00 uur goed uit en willen graag laten zien wat hun activiteiten zijn in Het Dorpshuis. Zo kunt u onder andere met uw fiets langskomen en de verlichting na laten kijken door de medewerkers van het Repaircafé, zal het Thomassen Mannenkoor mini-concertjes geven, kunt u kennismaken met yoga en met diverse creatieve activiteiten. Ook is bureau Toezicht en Handhaving aanwezig om antwoord te geven op vragen die u altijd al aan de handhavers wilde stellen. Kortom, een goede gelegenheid om kennis te nemen van de vele activiteiten die in Dorpshuis Rheden plaatsvinden.