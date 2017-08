Boulevard fietstocht is terug

DIEREN - De Boulevard in Dieren (winkeliers aan het begin van de Wilhelminaweg) hielden voorheen de drukbezochte Boulevard-fietstocht. Deze fietstocht is terug en wordt vanaf nu de Dierense fietstocht genoemd. het is de bedoeling dat de fietstocht ieder jaar gehouden wordt, maar dan vanuit de ondernemers van Winkelcentrum Dieren. Iedereen is welkom. de fietstocht van 25 kilometer voert deelnemers door de natuur. Er zijn voldoende rustpunten en voor versnaperingen wordt gezorgd. Aanmelden kan via e-mail. info@winkelcentrumdieren.nl. Vermeld in de mail naam, telefoonnummer, e-mailadres en aantal deelnemers. De aanmelding verplicht u tot niets en deelname is gratis.