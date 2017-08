Gastheren en -vrouwen gezocht bij VV Loenermark

LOENEN – Voor de invulling van de functie gastheer/gastvrouw op zowel de zaterdagochtend als –middag, heeft het bestuur van de voetbalvereniging Loenermark een vaste groep personen bereid gevonden. Voor de zaterdagmiddag was dit afgelopen seizoen ook al zo. De ervaring leert dat het voor onervaren mensen lastig is de juiste invulling te geven ondanks alle goede bedoelingen.



Voor wat betreft de kantinebezetting op zaterdagmorgen is er, evenals vorig seizoen, ook een vaste groep. Nieuw is dat komend seizoen ook de ouders uit de JO11 en JO13 teams, die komen ter ondersteuning, ingeroosterd worden. Dit zullen de ouders zijn die geen structurele taken binnen de jeugd vervullen. De ondersteunende taken zijn onder andere: broodjes smeren, koffie en ranja inschenken.

Het bestuur gaat er van uit dat een ieder zijn steentje wil bijdragen om de Loenermarkjeugd te laten voetballen. Door met zoveel mogelijk mensen de taken te verdelen blijft de belasting volgens het bestuur voor iedereen redelijk en acceptabel.

Door deze aanpassingen kunnen de leiders van de pupillenteams ontlast worden waar door zij kunnen focussen op hun belangrijkste taak: Het op een duidelijke en positieve manier begeleiden van een jeugdvoetbalteam, voor, tijdens en na de trainingen/wedstrijden.