Kleine en grote bomen voor kleine en grote mensen

BRUMMEN - De Brummense stichting De jong-oud-connectie wil verbindingen leggen tussen oud en jong. Ze doet dat doormiddel van projecten op het gebied van verhalen, theater, muziek en beeldende kunst. Na het succesvolle project Bloemen van toen, dat onlangs is afgerond met het boekje Verhalen uit de 20e eeuw, wordt in de zomervakantie een begin gemaakt met het project Kleine en grote bomen. Dit project wordt uitgevoerd door kunstenaar Oscar van Doorn.

Tijdens de openingsdag van het project op 5 augustus neemt Oscar een groep Brummense ouderen en jongeren mee op ontdekkingsreis langs bijzondere en markante bomen in de uiterwaarden. In het atelier van de kunstenaar maakt iedere deelnemer daarna een kunstwerk van natuurlijk, van bomen afkomstig materiaal.

Aansluitend aan de zomervakantie gaat Oscar samen met groepjes bewoners van Tolzicht, Klein Engelenburg en De Mollenhof en leerlingen van Expeditie 24/7, de Hallse Vossestaart en de Oecumenische school, het bos in op zoek naar bijzondere ontdekkingen rond kleine en grote bomen. Van al die ontdekkingen worden gedurende een aantal bijeenkomsten in de verzorgingshuizen door de kinderen en de ouderen kleine kunstwerken gemaakt die tijdens de eindpresentatie bij het gemeentehuis in Brummen op 3 oktober in een levensboom worden opgenomen. Tijdens de opening van die levensboom laten alle deelnemers met zelfgemaakte muziekinstrumenten ‘de klanken uit het landschap’ horen.

Het project wordt financieel ondersteund door de gemeente Brummen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting RCOAK en de Culturele Stichting Gemeente Brummen.

Oscar van Doorn, tel. 0575 - 473915