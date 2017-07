Liften Passerelle worden 17 september in gebruik genomen

DIEREN - Naar aanleiding van klachten over de bereikbaarheid van station Dieren heeft de raadsfractie van GPR/Burgerbelangen vragen aan het college van Rheden gesteld over het opleveren van de liften. De liften bij de Passerelle worden rond 17 september pas in gebruik genomen.

Het station in Dieren is vanuit het noorden al maanden alleen te bereiken door het nemen van een fiks aantal traptreden. De trap blijkt niet voor iedereen een makkelijke route om te nemen. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de situatie nog even blijft omdat de liften op 17 september in gebruik worden genomen. De oplevering verloopt volgens het college geheel naar verwachting. De huidige manier van bouwen, eerst de liftkokers en dan het inmeten van de liften en dan het plaatsen in de bouwkundige constructie, wordt door Prorail overal in Nederland toegepast.

Voor minder validen, senioren met een rollator of zware bagage en ouders met kinderwagen of kleine kinderen blijft het dus voorlopig een onneembare route om vanaf de noordzijde het station te bereiken. Vanaf de parkeerplaatsen aan de noordzijde omlopen naar de zuidzijde is soms ook een hele opgave. Mensen die moeite hebben met de lange trappen kunnen zich als het mogelijk is beter laten afzetten aan de zuidzijde van het station. Er zijn aan de zuidzijde twee tijdelijke invalideplaatsen aangelegd. Ook is het aan de zuidzijde mogelijk om met de auto mensen in- en uit te laten stappen nabij het tijdelijke busstation. Daar kunnen reizigers nu nog gelijkvloers over de rails naar het perron lopen. Voorlopig blijft het dus nog even improviseren en afwachten tot iedereen gebruik kan maken van de Passerelle in Dieren.