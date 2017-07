De Linie Young Summer Events in Doesburg

DOESBURG - De Linie Young Summer Events is een nieuw Doesburgs zomers programma. Een zomer lang, van 18 juli tot en met 25 augustus, vinden er iedere dinsdag en vrijdag leuke, sportieve, innovatieve en creatieve activiteiten plaats op De Linie in Doesburg. Deze activiteiten zijn gericht op jongeren van negen tot en met eenentwintig jaar en gratis toegankelijk. Zowel in de ochtend als in de middag vindt een activiteit plaats. Aan de jongere kinderen is ook gedacht. Tijdens De Linie Young Summer Events staat iedere dinsdag en vrijdag een vrolijk springkussen klaar en is er voor alle bezoekers verfrissing te vinden bij de Doesburgse Waterfiets.

Tijdens de Young Summer Events komt er van alles voorbij. Wat te denken van het maken van een eigen telefoonhoesje van fietsbanden en banners. Het bezoeken van de WoWi-bus, waarin aan de slag gegaan kan worden met de nieuwste innovatieve apparaten en gadgets. Maar doe ook mee met de beweegquiz, zelda yoga, het tekenen van mandela’s, het pimpen van het skatepark of ga met vrienden plezier maken tijdens de watergames.

Deze activiteiten worden aangeboden door organisaties die gehuisvest zijn op De Linie, maar ook door diverse partners. Alle activiteiten vinden op De Linie plaats; op de parkeerplaats of in de bibliotheek, Buurtacademie of bij Jongerencentrum 0313. Er komen nog steeds activiteiten bij. Bedrijven en verenigingen die ook een activiteit aan willen bieden, kunnen dit kenbaar maken via e-mail. e.bosgoed@cambio.nl, of tel. 06 - 14413816. De Linie Young Summer Events is een initiatief van: Jongerencentrum 0313, Bibliotheek West-Achterhoek, Doesburg beweegt en Buurtacademie Doesburg.