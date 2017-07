J.H. Isings sluit jaar af met picknick

EMPE - Wat is de leukste schooldag van het jaar? ‘De laatste!’ Een groepje meisjes van de basisschool J.H. Isings in Empe is het erover eens. Het opruimen is achter de rug, nu is het tijd voor alleen maar leuke dingen, zoals een speurtocht en een picknick. Lekker in de schaduw onder de bomen op het plein. Eten, drinken en kletsen.

“Die speurtocht was met een cijfercode,” vertelt Remco uit groep zes. Guusje uit groep zeven vond de vragen erg leuk. “Hoeveel kanten heeft een cirkel?’ roept ze. “Geen éen”, klinkt het rondom haar. ’Twee! Een binnen- en een buitenkant”, grijnst Guusje breed.

Harry uit groep zes heeft intussen een gewond vleermuisje gevonden. “Hij had maar één oogje open en beweegt weinig”, zegt hij. “Ik schrok toen ik hem zomaar zag liggen”. Juf Yke heeft de dierenambulance gebeld en een paar kinderen hielden de wacht bij het beestje. “Niet optillen, dat is zielig”, riepen ze. Nu maar hopen dat de vleermuis goed opknapt.