Apeldoorn zoekt balans tussen privacyregels en goede hulp

APELDOORN - De gemeente Apeldoorn heeft de handelwijze van de Sociale Wijkteams, als het gaat om persoonsgegevens, laten onderzoeken. Hieruit is gebleken dat privacywetgeving in sommige gevallen botst met het bieden van goede hulp. De gemeente pakt de werkwijze daarom aan en start met het Project Gegevensdeling, om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Wethouder Paul Blokhuis van zorg en welzijn: "Dit is echt een dilemma, want uiteraard willen wij ons houden aan alle privacywetgeving. Maar het leveren van goede hulp kan vaak niet zonder informatie te delen met betrokken professionals. Ik moet er niet aan denken dat er slachtoffers vallen omdat mensen zorg mijden en geen toestemming gaven om gegevens te delen. Dat is namelijk de groep mensen waar het echt wringt. Dat is geen grote groep, maar wel een heel kwetsbare.”

Uit het onderzoek blijkt dat de tot nu toe gebruikte informatieverklaring niet voldoende is. De Sociale Wijkteams moeten de cliënten meer expliciet om toestemming voor gegevensdeling vragen. In de meeste gevallen wordt verwacht dat cliënten hiertoe bereid zijn. Knelpunten kunnen zich voordoen als er geen toestemming wordt verleend. Als er ernstig gevaar dreigt voor de betrokkene of zijn omgeving kan een hulpverlener toch gegevens delen, omdat het dan gaat om het zogenoemde ‘vitaal belang’.

De werkwijze die is ingevoerd, bestaat uit de volgende onderdelen. Allereerst wordt expliciet gevraagd om toestemming voor gegevensdeling. Als dit niet is verkregen en daar aanleiding toe is, wordt zorgvuldig afgewogen en getoetst of gegevensdeling toch noodzakelijk is. Als dat het geval is, dan wordt dit beargumenteerd vastgelegd in het dossier en worden de betrokkenen hiervan op de hoogte gesteld. Als sprake is van een beroepsgeheim mag de betrokken professional medische gegevens van een cliënt niet delen met andere professionals. In zo’n geval kan wel gesproken worden over de manier waarop met het vraagstuk van de cliënt omgegaan moet worden. Zaken als diagnose en behandelverloop hoeven dan niet besproken te worden.

Daarnaast start dit najaar het Project Gegevensdeling om alle betrokken professionals goed te leren omgaan met de nieuwe werkwijze. Zo wordt gezocht naar de juiste balans waarbij alle betrokkenen (cliënt, professional, zorgorganisatie en gemeente) voldoende bescherming krijgen en waarbij wordt voorkomen dat al te snel een strikt juridische benaderingswijze wordt gekozen.

Apeldoorn heeft sinds 2015 veel nieuwe taken als het gaat om jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Voor de gezinnen en huishoudens met verschillende, ingewikkelde problemen zijn er sindsdien Sociale Wijkteams. Doordat hulpverleners daar goed in samenwerken, krijgen de multiprobleem-huishoudens de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.