Haringparty vervult wensen van Doesburgse ouderen

DOESBURG - Op donderdag 22 juni houdt Rotary Doesburg voor de vijfde keer zijn jaarlijkse Haringparty. Deze vindt plaats op donderdag 22 juni van 17.00 tot 20.00 uur in Gasthuis du Soleil, aan de Gasthuisstraat 8 in Doesburg.

Toegangskaarten voor de party kosten 30 euro. Daarvoor kan de bezoeker onbeperkt haring eten en ontvangt vier consumptiemunten voor bier, fris en wijn. Uiteraard staat ook de Zuidam korenwijn weer klaar en zijn gefrituurde lekkernijen, kaas en worst zijn gratis. Maar het overgrote deel van de 30 euro gaat naar het goede doel.

In 2017 is het goede doel dat wordt nagestreefd het vervullen van extra wensen voor de bewoners van de tehuizen St. Elizabeth en De Hessegracht in Doesburg. Hier wonen zestig dementerende ouderen en acht somatische patiënten.

Een voorbeeld van zo’n extra wens is een zogenaamde tovertafel of een duofiets. Voor het vervullen van deze wensen roept Rotary Doesburg een stichting in het leven: de stichting Vrienden van Huize Elizabeth en Hessegracht. De opbrengst van de Haringparty van 22 juni wordt voor deze stichting het startkapitaal. Tijdens de party, een inmiddels niet meer weg te denken netwerkbijeenkomst voor Doesburg en omgeving, worden twee vaatjes nieuwe haring geveild, ook voor het goede doel.

Inloop vanaf 17.00 uur. Graag tevoren aanmelden via www.haringparty-doesburg.nl.