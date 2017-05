Zomerbridge bij de Velpse Bridgeclub Doublet

VELP - Op de maandagavonden, van 22 mei tot en met 26 juni houdt BC Doublet uit Velp vijf bridgeavonden voor leden, niet-leden, thuisbridgers en leden van andere verenigingen. Wie één of meerdere avond mee wil bridgen is van harte welkom in trefpunt De Elleboog in Nieuw-Schoonoord in Velp. De avonden beginnen om 19.30 uur. Deelnemers dienen uiterlijk 19.15 uur aanwezig te zijn. Individueel opgeven is mogelijk. Er wordt dan, zo mogelijk, voor een bridgepartner gezorgd. De kosten bedragen 2 euro per persoon voor niet-leden. Bij opgave NBB-nummer betaalt men 1,50 euro. Aanmelden kan tot op de maandag zelf tot 12.00 uur, bij voorkeur via e-mail doublet10@outlook.com, of via tel. 06 - 41556916, of op de avond zelf tussen 18.45 en 19.15 uur aan de zaal.