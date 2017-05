Geen huurverhoging huurders Woonservice IJsselland

DOESBURG - De financiële situatie maakt het Woonservice IJsselland in Doesburg dit jaar mogelijk de huur niet te verhogen. Het lage inflatiepercentage van 0,3 % en de lage rentestand laten deze keuze toe. "Het is heel prettig huurders, na moeilijke jaren, nu eens een voordeeltje te kunnen bieden", aldus de woningcorporatie.

Het streven van Woonservice IJsselland is zoveel mogelijk een inflatievolgend huurbeleid te voeren.

Ook in Doesburg moest de laatste jaren de huurprijs van woningen echter behoorlijk worden verhoogd. Om de verhuurdersheffing vanuit het Rijk te kunnen betalen, was dit noodzakelijk. Wel heeft Woonservice IJsselland ervoor gekozen de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk te houden. In 2015 was deze gemiddeld nog 2% met een inflatiepercentage van 1%. In 2016 kon de verhoging beperkt worden tot gemiddeld 0,7% met een inflatiepercentage van 0,6 %.

Al jaren kiest Woonservice IJsselland ervoor geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Haar principiële opstelling is dat de huur moet worden bepaald op basis van de kwaliteit van een woning en niet op basis van het inkomen van een huurder. Inkomenspolitiek regelen ze maar in Den Haag.

Voordat de jaarlijkse huurverhoging definitief wordt vastgesteld, vindt er uitgebreid overleg plaats. Eerst wordt intern berekend en besproken welke huurverhoging financieel noodzakelijk is. Daarna wordt de voorgenomen huurverhoging doorgenomen met het Huurdersplatform en de Raad van Commissarissen. De huurverhoging van 0% in 2017 werd door de afvaardiging van de huurders met instemming begroet.