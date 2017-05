Spoor van vernielingen in straten Doesburg

DOESBURG - In de nacht van zaterdag op zondag is in Doesburg een spoor van vernielingen achtergelaten. Er werden ruiten vernield, schade aangericht in tuinen en ook bushokjes moesten het ontgelden. De politie zoekt getuigen, maar ook mensen die schade hebben opgelopen.

Deze vernielingen zijn onder andere gepleegd op de Beumerskamp, Breedestraat, Bingerdenseweg, Zanderskamp en de Halve Maanweg. Er zijn hier meerdere ruiten en tuinen vernield en er is zoals gezegd ook schade aangericht aan wegmeubilair. Ook zijn spiegels van auto's afgetrapt en bierflessen op straat stukgegooid.

De politie doet daarom een oproep: Heeft u iets gehoord of gezien? Laat het weten via 0900-8844 of stuur een privé bericht. "Wij horen het ook graag wanneer er bij u iets is vernield wat bij ons nog niet bekend is."