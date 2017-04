Muziekmaand bij PJB

BEEKBERGEN - Het opleidingsorkest van harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) biedt muzikale kinderen, jongeren en volwassenen een unieke kans door hen gedurende twee repetities, een workshop en een concert de mogelijkheid te geven om gratis mee te spelen en op te treden met het opleidingsorkest van PJB.

Voor iedereen die een blaasinstrument bespeelt is er een plekje in het orkest. Ook slagwerkers en blokfluiters worden van harte uitgenodigd. Tijdens de repetities op 10 en 17 mei worden de muziekstukken geoefend en wordt er geleerd om het gehele orkest samen te laten spelen. Daarnaast zal vóór het slotoptreden op 20 mei nog een workshop worden gegeven. Deze workshop staat onder leiding van Ymkje Hellinga. Zij is naast dirigent van verschillende opleidingsorkesten ook klarinet- en saxofoondocent. Het resultaat van wat is geleerd op de repetities en tijdens de workshop wordt ten gehore gebracht tijdens het slotoptreden. Bij dit optreden zijn belangstellenden van harte uitgenodigd.

De twee woensdagse repetities beginnen om 18.30 uur en duren tot 19.30 uur. De workshop voor het afsluitende optreden op 20 mei begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Het afsluitende concert begint om 16.15 uur. Zowel de repetities, de workshop als het concert vinden plaats in Het Hoogepad in Beekbergen. Aanmelden kan door contact op te nemen met Saskia van Andel via tel. 055 - 5412859 of via e-mail. secretaris@harmonie-pjb.nl. Ook mensen zonder muzikale ervaring worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Zij kunnen meedoen op slagwerk.

www.harmonie-pjb.nl