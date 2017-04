Ds. Carel ter Linden spreekt in Brummen

BRUMMEN – Op Palmzondag 9 april, is er vanaf 10.00 uur een wel heel bijzondere dienst in de Oude Kerk in Brummen. De bekende predikant Carel ter Linden - hij zegende verschillende koninklijke huwelijken in - houdt zeven korte overdenkingen. Deze gaan over de zeven woorden die Jezus volgens de Bijbel aan het kruis zou hebben gesproken.

De overdenkingen worden afgewisseld door pianospel van Karin Kuijper. Zij speelt pianobewerkingen van de muziek die Joseph Haydn in 1786 bij deze kruiswoorden schreef: “Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuz”. Haydn componeerde deze stukken op verzoek van de bisschop van Cádiz voor de Goede Vrijdagviering.

In een brief van 1787 schreef Haydn aan zijn uitgever “Iedere zetting van de tekst wordt uitgedrukt door puur instrumentale muziek maar op zo’n manier dat het een diepe indruk maakt, zelfs op de meest onervaren luisteraar. Het hele werk duurt iets meer dan een uur, maar er is een kleine pauze na elke sonate, zodat men zich kan bezinnen op de volgende tekst. Het is een werk over woorden zonder woorden.” De toegang tot deze bijzondere dienst in de Oude Kerk is gratis Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er, onder het genot van een kop koffie of thee, gelegenheid tot napraten.