Byzantijnse Paasmuziek door Arnhems Slavisch Koor

VELP - Het Arnhems Slavisch Koor zingt op Palmzondag 9 april om 15.30 uur gezangen uit de Slavisch Byzantijnse Paasliturgie in het 12e eeuwse kerkje De Oude Jan in Velp. Om de sfeer van Russisch-orthodoxe kerken enigszins te benaderen worden ook enkele iconen ten toon gesteld.



‘De eenvoud en schoonheid van de melodische harmonieën raken de ziel’, schreef een recensent over een optreden van dit Arnhemse koor dat inmiddels ook in het buitenland bekendheid geniet. Het koor trad op in Sint Petersburg, Helsinki, Praag, Sofia, Plovdiv en enkele malen in het beroemde benedictijner klooster van Chevetogne in België. Het programma ‘zingen met Passie’ dat in Velp wordt uitgevoerd bestaat uit Kerkslavische koorzang in de Passie- en Paastijd.

Sinds 2007 staat het koor onder leiding van de eveneens Russische Svetlana van Wielink. Geboren en getogen in Sint Petersburg volgde ze haar conservatoriumopleiding tot dirigente en zangeres ook in die stad. In 2007 vertrok ze naar Nederland en dirigeert sindsdien diverse koren, o.a. in Nijmegen en Utrecht.

Entree bedraagt € 10, inclusief een glas wijn of fris na afloop. Vrienden Oude Jan € 8, bezitters Gelrepas en jongeren tot 18 jaar € 5. Kinderen gratis. Kaartverkoop ter plaatse of voorverkoop bij boekhandel Jansen & de Feijter, Emmastraat 6, Velp, tel. 026-3628959.

Informatie: www.vriendenvandeoudejan.nl.