Mini League weer een groot succes

LOENEN - Zaterdag 1 april deed de Mini League, regio Apeldoorn, karavaan voetbalvereniging Loenermark uit Loenen aan. Ongeveer 90 mini's van negen verschillende verenigingen uit de regio Apeldoorn speelden in toernooivorm tegen elkaar. Loenermark was zelf met vier teams van de partij.

De Mini League is opgedeeld in twee leeftijdscategorieën. In de A-categorie spelen de oudste mini's, zij zijn zeven jaar, drie wedstrijden van dertien minuten tegen elkaar. De jongere mini's, vijf en zes jaar, spelen in de B-categorie vier wedstrijden van elk negen minuten. De vier teams van Loenermark deden allemaal mee in de A-categorie.

De Mini League regio Apeldoorn bestaat dit jaar vijf jaar. Onlangs is door de deelnemende verenigingen afgesproken om in ieder geval nog vijf jaar door te gaan met de Mini League. Goed nieuws dus voor de jongste pupillen. Zo kunnen zij op een speelse manier kennis maken met het voetbalspel. Momenteel beschikt Loenermark over 28 mini’s, waarvan een aantal alleen nog traint. Loenermark is ontzettend blij met de groei van het aantal mini's. Bij de mini’s spelen zowel jongens als meisjes. Vanaf ongeveer vijf jaar kun je aansluiten. Voor vragen over de mini’s kan men contact opnemen met de jeugdcommissie van Loenermark door een email te sturen naar infojeugd@vvloenermark.nl.