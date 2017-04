Boekstart collectie op de Sterrenbeek

EERBEEK - In optocht kwam onlangs een clubje kinderen samen met hun juffen naar de bibliotheek in Eerbeek om het verhaal te horen van De Kleine Walvis. Irma Hollander, nieuwe leesconsulent van de bibliotheek las het verhaal met behulp van het vertelkastje levendig voor. En gelukkig voor de kinderen kregen ze het boek mee naar school, zodat ze het verhaal nog vaak van hun juffen kunnen horen. De Sterrenbeek maakt ook gebruik van de Boekstart collectie. Dit zijn interactieve boeken, speciaal gericht op de allerkleinste kinderen. Maar hier ook treedt het digitale tijdperk in. De jongste klassen hebben sinds kort de beschikking over twee iPads met leuke interactieve apps, ter bevordering van de taalontwikkeling. En daar horen ook mooie praatpoppen en nieuwe vertelplaten bij. De begeleidsters zijn hiervoor getraind en zijn trots op het behaalde certificaat.