Van Asselt schildert praktijk Huisartsengroep Hagenau

DIEREN - Momenteel wordt de voormalige Rabobank in Dieren verbouwd tot apotheek. Daarmee komen huisartsenpraktijk én apotheek onder één dak aan de Wilhelminaweg in Dieren. De praktijk van Dierense huisartsengroep Hagenau wordt voor de gelegenheid ook van binnen geschilderd, zodat alles er weer fris, licht en mooi uitziet. De klus wordt geklaard door Van Asselt Schilder- en Vastgoedonderhoud uit Dieren. De schilders zijn na sluitingstijd van de praktijk, zowel in de avonduren als in de weekenden, aan het werk om zo min mogelijk overlast teweeg te brengen voor de bezoekers. Op de foto zijn Rob en Derry, gecertificeerde vakschilders bij Van Asselt, aan de slag met de klus.

In overleg met huisartsengroep Hagenau en verfproducent Brillux is daarbij gekozen voor een nieuwe antibacteriële muurverf, genaamd Sensocryl. Deze premium muurverf heeft een antibacteriële werking en is zeer goed reinigbaar. Hierdoor is dit product uitermate geschikt voor o.a. ziekenhuizen en artsenpraktijken. Sensocryl voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van bescherming van de gezondheid en belastbaarheid.

www.asselt-schilders.nl; tel: 0313 - 414465