Sobermaaltijd Beraad van Kerken Loenen

LOENEN – Het Beraad van Kerken in Loenen houdt op woensdag 22 maart een zogenaamde Sobermaaltijd in het Jeugdhuis. De organisatie ziet dit als een moment van bezinning op de 40-dagentijd, met een korte overdenking en een sobere maaltijd.

Medewerking verlenen pastor Kantoci en dominee Van Driel. Er wordt om 18.00 uur begonnen. De collecte is bestemd voor kinderen van El Salvador. Mevrouw Silvi Hurkmans zal een presentatie geven over het project van de Vastenactie: Eilanden van hoop in San Salvador. Wie mee wil doen kan zich tot 18 maart opgeven bij ellyvandergauwbloemink@gmail.com of tvhensbergen@hetnet.nl.