Jaarprogramma van KVV Loenen

LOENEN – De vrouwenvereniging KVV-Loenen heeft voor 2017 weer een afwisselend programma vastgesteld. Op 21 februari zijn de dames te gast bij de Loenense brandweer. Door de spuitgasten wordt uitleg gegeven over hun taken. Op 21 maart is er een creatieve avond. Alle dames gaan dan aan het werk om een creatief werkje te maken.

Arjan Knapen van de stichting Landschapbeheer Gelderland komt op 18 april een lezing houden over de Veluwe en de Loenermark.

Jan Bark, eigenaar van het Apeldoornse museum in De Zevende Hemel kijkt op 16 mei terug op de tijd toen er boodschappen werden gedaan in de kleine dorpswinkel. Op 20 juni is er een fietstocht naar een onbekende bestemming. Er wordt om 19.00 uur vertrokken bij het Parochiehuis. In juli en augustus is er vakantie.

Op 19 september is er een lezing met beelden door Gerda Marsman over haar fietstocht door Australië. Op 17 oktober is in het Parochiehuis een modeshow. Modezaak Pijnappel uit Klarenbeek komt met de nieuwste modecollectie. Eigen dames fungeren als mannequin.

Sint en Piet komen op 21 november naar de KVV-Loenen. Alle dames dienen een presentje mee te brengen met daarbij een kort gedichtje. De kerstavond staat gepland voor 19 december. Het bestuur gaat dit invullen.

Op 16 januari 2018 is de jaarvergadering met bingo.

Helaas zit de KVV-Loenen zonder voorzitter. Na het aftreden van Elfriede Ariëns is nog geen opvolgster gevonden. Drie bestuursleden gaan om beurten de bijeenkomsten leiden.