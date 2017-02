Wim Daniëls stelt De Taal centraal

DOESBURG - Brabander Wim Daniëls is vrijdag vanaf 20.00 uur te gast in de Gasthuiskerk in Doesburg. Daniëls is schrijver, cabaretier, radio- en tv-persoonlijkheid en nog veel meer. Hij houdt lezingen en voordrachten en geeft advies bij taalproblemen. Hij maakte het Grote Taalspel samen met Kasper Boon. Bij alles wat hij doet staat De Taal centraal.

Daniëls werkte als leraar Nederlands en Duits in het middelbaar onderwijs. Vervolgens was hij als tekstwetenschapper verbonden aan de Open Universiteit. Sinds 1994 is hij schrijver en taaladviseur. Hij geeft lezingen en voordrachten. Van 2004 tot 2012 leverde Daniëls vrijwel wekelijks een bijdrage aan het radioprogramma Klare Taal van de Wereldomroep. Van 2009 tot 2014 had hij een gesproken column in het VARA-radioprogramma Spijkers met Koppen, en van 2012 tot 2014 was hij geregeld te gast bij het tv-programma Pauw & Witteman.

In 2010 trad hij op met het cabaretprogramma de Wim-crisis. In het seizoen 2011-2012 speelde hij met het AR-theater (Yvonne Gijsbers, Marlon Kicken en Rob van Os) het theaterstuk Een ons komma's. Met Yvonne Gijsbers speelde hij in 2013 en 2014 het theaterstuk Slowen en schuren. Toegang: € 13,00.