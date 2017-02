Erik-Paul Tenwolde van VOG Doesburg kegelkampioen

DOESBURG - Nadat vorige week Hans Jolink (VOG) ex-aequo kampioen werd bij de Persoonlijke wedstrijden Heren C, behaalde Erik-Paul Tenwolde (VOG) onlangs het kampioenschap kegelen bij de Heren A, in Varsseveld. De SKD2007 (St. Kegelhuis Doesborgh) is met recht trots op de kegelresultaten van VOG waarvan beide kampioenen lid zijn.



Ook hier was sprake van een spannende wedstrijd: na drie banen ging Erik-Paul aan kop met 2 hout voorsprong op Hans Snieder en 6 hout voorsprong op de kampioen van vorig jaar Harry Timmer. Erik-Paul slaagde erin zijn voorsprong te behouden en werd kampioen met 523 hout (8,72 gem.). Tweede werd Hans Snieder (de Klok, Varsseveld) met 516 hout en verrassende derde werd Wim Timmer (KNAL, Brummen) met 511 hout.



Jan Cornelissen uit Dieren van Alles Om (Doesburg) eindigde op de 16e plaats.

Bij de Dames A werd Riet Offenburg (KNAL) kampioen met 486 hout, voor Riet Hulleman (KNAL, 484 hout) en Petra Westerhuis (484 hout). De SKD kegelaarsters die de finale hadden gehaald, deden niet mee voor de bovenste plaatsen: Diny Tankink (ONA) werd 14e; 18e werd Willemien Pastoor (ONA) en Carla Singadji (BPR) werd 20e.



Bij de Dames B werd mw. A. Beker (RBK) kampioen. In deze klasse had Sanne de Wild van HZP en SKD-junior zich geplaatst voor de finale en eindigde daar als 17e. Tonny Baars van HZP had zich als enige SKD-er geplaatst voor de finale Heren B; hij werd 14e achter kampioen Jan Gotink van de Boggelaar.

Erik-Paul Tenwolde en Hans Jolink werden op hun wekelijkse clubavond op 31 januari gehuldigd.