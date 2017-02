Groenhorst Velp wint Tuinaanleg

VELP - Drie scholen met in totaal zes vmbo-teams streden om een plek bij de Gelderland Giants. Groenhorst Velp organiseerde samen met Skills Talents de onderdelen; bloem en design, tuinaanleg en ICT. De vierde klas leerlingen; Colin Roording, Thijs Wagenvoort en Rick Nillissen van Groenhorst Velp hebben de wedstrijd Tuinaanleg gewonnen.

Helicon Kesteren deed aan alle drie de beroepen mee, het Morgencollege uit Harderwijk deed mee bij ICT en Groenhorst Velp had een team voor bloem en design én tuinaanleg. Helicon Kesteren won het onderdeel bloem en design, en het Morgencollege had het beste ICT-team. De winnende teams zullen op 16 maart tijdens de nationale finale hun provincie vertegenwoordigen in de RAI in Amsterdam.

Skills Talents zijn teamvakwedstrijden voor laatstejaars vmbo’ers. Deelnemende leerlingen krijgen hier een podium om hun talenten te laten zien. De opdrachten die de leerlingen tijdens de wedstrijden uitvoeren, zijn ontwikkeld door docenten en sluiten daarom aan bij het lesprogramma. De vakwedstrijden worden georganiseerd door de stichting Skills Netherlands in samenwerking met mbo-scholen.

www.skillstalents.nl