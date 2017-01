Laag-Soeren sluit feestmaand af met nieuwjaars-receptie

LAAG-SOEREN - Ook in Laag-Soeren komt een eind aan een maand vol activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis en de overgang naar 2017. Het was een maand met vele hoogtepunten in het alledaagse dorpsleven.

Nauwelijks was Sinterklaas vertrokken of er werd met veel tam-tam en fanfare een kerstboom geplaatst voor ’t Sprengenhus. Een sfeervolle lichtjeswandeling over De Jutberg en kleine Kerstmarkt bij De Priesnitzhoeve volgden, samen met het traditionele Kerstschieten in De Harmonie.



Het kerstconcert met Sempre Crescend en het koor Connecting Voices maakte diepe indruk bij een massaal toegestroomd publiek, dat zelf ook volop gelegenheid kreeg mee te zingen. Het oude jaar werd afgesloten met de bekende oliebollen van SCS. Op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar was er weer het bekende snerttoernooi van SCS. ’s Morgens de jeugd en later de (wat) ouderen. De eerste prijs was dit jaar voor FC Hondlammertjes. Het team van Soerense Boys legde beslag op een prachtige 2e plaats.



Met de gezellige Nieuwjaarsreceptie, waarop ook enkele nieuwe inwoners van het Hof van Soeren aanwezig waren, werden de festiviteiten afgerond. Ook hier was Sempre Crescendo weer present. Met hun muzikale begeleiding waren zij vaak de rode draad in het veelzijdige programma. Laag-Soeren heeft laten zien waarin een klein dorp groot kan zijn. Nog enkele dagen staat de kerstboom op het plein van ’t Sprengenhus als stille getuige van de afgelopen periode. Na zijn ontmanteling a.s. zaterdag pakt Laag-Soeren 2017 weer op. Een jaar waarin weer veel zal gebeuren, zoals de oplevering van de eerste bouwfase van het Hof van Soeren. En voor je het weet komen Sinterklaas, Kerstmis en 2018 weer op de kalender…