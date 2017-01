Afscheid bij De Bruisbeek

LOENEN – Twee bestuursleden van het ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen hebben na een lange periode afscheid genomen. Tijdens een gezellige vrijwilligersmiddag in de grote zaal werden Riek Zuetenhorst-Berends en Louis Kruk toegesproken.

Voorzitter Ria Blom-Paalman vond het jammer dat beiden uit het bestuur gaan vertrekken. Gelukkig blijven ze nog wel verbonden aan De Bruisbeek met enige activiteiten. Louis Kruk heeft de langste staat van dienst. Vanaf de oprichting (volgend jaar bestaat het centrum 25 jaar) is Kruk hier actief geweest. Altijd bestuurslid maar ook nog lange tijd beheerder. Hij was de financiële man die de inkomsten en uitgaven nauwkeurig in het oog hield. Riek Zuetenhorst was ook een reeks van jaren bestuurslid en deed daarbij nog andere taken zoals het leiden van de maandelijkse bingo. De voorzitter liet haar dankwoorden vergezeld gaan van een presentje. Ter gelegenheid van het afscheid van beiden was door het bestuur een lied ingestudeerd dat door allen vlot werd meegezongen.

Voor deze vrijwilligersmiddag was geen gastoptreden gepland. Het bestuur zorgde dit keer zelf voor de invulling van de middag. De dames liet de bezoekers gezellig in Amsterdamse sferen verkeren met humor en liedjes uit Mokum.