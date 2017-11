Heren ZV de Spreng winnen opnieuw

BRUMMEN - Afgelopen zaterdag stond er opnieuw een competitieduel voor de mannen op het programma. De wedstrijd werd om 21.00 uur gespeeld en met 11 – 8 gewonnen in Enschede tegen Piranha H1.

De Spreng draait de afgelopen weken goed en wonnen de laatste vier duels. Hieraan wilde de mannen een goed vervolg geven door ook in Enschede de drie winstpunten op te halen.

Coach Leo Dobrotvorski moest zaterdag verstek laten gaan, maar aanvoerder Robin Kelder deed met zijn motiverende speech niet onder voor de vaste coach.

De mannen begonnen de wedstrijd zoals altijd rustig, wellicht zelfs iets te rustig. De eerste periode ging dan ook gelijk op, waarin de ene aanval de ander snel opvolgde en de wedstrijd een soort zwemwedstrijd leek te gaan worden. Aan beide kanten werden veel kansen gemist. De eerste periode eindigde in 2-2.

De 2e periode verliep vrijwel hetzelfde met eigenlijk slordige spel van beide kanten. Maar dat resulteerde wel in veel kansen over en weer. De mannen van De Spreng waren daarbij twee keer doeltreffend en Piranha maar één keer. Vlak voor tijd kreeg Piranha nog een strafworp. Deze werd bekwaam gestopt door keeper Maikel de Gans. De tweede periode eindigde aldus in 3-4 voorsprong voor De Spreng.

De 3e periode kantelde de wedstrijd. Piranha werd sterker en liep uit naar 6-5 voorsprong. De mannen van De Spreng leken het even kwijt te zijn. Aanvoerder Kelder zweepte vlak voor tijd tijdens een time-out de boel nog maar eens goed op en gaf zelf het goede voorbeeld door in de laatste secondes van die periode zelf gelijk te maken; 6-6.

Door deze opleving kregen de mannen van De Spreng ineens het momentum terug in de wedstrijd. In de eerste 2 minuten van de laatste periode werd een aantal even mooie als scherpe counters verzilverd en liepen de mannen uit Brummen/Eerbeek zo uit naar 6-9. Daarmee was de wedstrijd beslist en het was geloof in een goede afloop weg bij Piranha. De wedstrijd werd daarna zakelijk uitgespeeld. Eindstand 8-11 in het voordeel van de Spreng. Hiermee staat dit team momenteel stevig op de tweede plek in de competitie

Doelpunten: Emmo Elshof 6, Kevin Jansen 1, Robin Kelder 1, Roald van de Beld 1, Marco Hol 1, Fabian Hoogland 1.