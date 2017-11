4e Sportclub Doesburg in het nieuw

DOESBURG - Het 4e elftal van Sportclub Doesburg is door de firma's Technisch Bureau DKS en Active Service uit Brummen voorzien van nieuwe kleding. Voor de gewonnen wedstrijd (3-2) tegen Zelhem gingen de mannen en begeleiding op de foto, samen met beide sponsoren. Een mooie bos bloemen en de bekende rood/blauw sjaal werden als dank aan de sponsoren overhandigd. Eigenaar Pascal Arentsen van Technisch Bureau DKS is al jaren betrokken bij dit team, voorheen als speler en nu actief in de rol van grensrechter. Samen met Wessel Martens van Active Service maakten zij deze sponsoring mogelijk. Active Service is een allround schoonmaakbedrijf en gespecialiseerd in glasbewassing voor bedrijven, instellingen en verenigingen.