BRUMMEN - Het was zaterdag behoorlijk eng in en rond zwembad Rhienderoord in Brummen. Er was die avond een evenement voor de jeugd, in het teken van Halloween. Eerst konden de jeugdige deelnemers - er kwamen er ruim 200 op af - een spooktocht lopen rond het zwembadcomplex. Daar kwamen ze zombies tegen en werd hen een paar keer de stuipen op het lijf gejaagd. Aansluitend konden ze deelnemen aan het spookzwemmen. Er was spookachtig licht, rookeffecten en er was een disco. Heerlijke waterpret! - foto: Han Uenk