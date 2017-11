Theater aan huis rondom Nieuw Velp-Zuid

VELP - Van 9 t/m 12 november presenteert de Stichting Podiumkunsten Velp het programma Theater aan Huis. Het kleinschalig theaterinitiatief wordt voor de vierde keer gehouden en speelt zich deze keer af in de omgeving van Velp-Zuid. Routiniers en jong aanstormend regietalent krijgt de kans om theater te maken op ongebruikelijke locaties.

Dit jaar vertellen vijf regisseurs in vijf korte voorstellingen op vijf verschillende locaties hun verhaal, waarbij de persoonlijke opvatting over toneel maken, de voorkeur voor genres en de locatie uitgangspunten zijn. Het leven op de staart getrapt in 100 intense minuten.

De regie is in handen van Hans Assink, Koen van Hensbergen, Renske Pluimers, Janet Schreurs en Annemiek Verhoeven. Het programma begint op alle dagen om 19.15 uur aan Rietganssingel, bij het A348 viaduct in Velp. De entree bedraagt € 12.50. Bij voorintekening € 10.00.

Reserveren is noodzakelijk en dat kan bij Boekhandel Jansen & de Feijter – Emmastraat 6 Velp / info@eenpassievoorboeken.nl.