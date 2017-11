Stadswerf en Milieustraat geopend

DOESBURG - Vrijdag werd in Doesburg de nieuwe stadswerf en milieustraat op het terrein Den Helder geopend. Na een welkom met koffie voor de genodigden was het tijd voor een officiële openingshandeling.

Wethouder Fred Jansen heette iedereen welkom op deze heugelijke dag. Heugelijk, omdat uit de eerste contacten met Circulus Berkel om de Stadswerf toekomstbestendig te maken, bleek dat dit alleen kon op het terrein Den Helder. Dit was in 2010. Het heeft dus zeven jaar geduurd voordat er nu gewerkt en gestort kan worden. Het project is energieneutraal en op het nieuwe fietspad is dynamische verlichting aangebracht. Dynamisch wil zeggen dat het alleen aangaat als er gefietst wordt. Het is wel aardig om te weten dat de verhuizing van de Stadswerf van de Contre Escarpe naar de Koppelweg in der tijd ook zeven jaar heeft geduurd.

Henk Knip, directeur van Circulus-Berkel, gaf nog aan dat hij de prettige samenwerking tussen zijn bedrijf, de Gemeente en Hoornstra Bouw zeer op prijs heeft gesteld. Om nu de echte overdracht te doen, kregen medewerkers van Circulus Berkel en van de Stadswerf Doesburg ieder een fraaie sleutel overhandigd, zodat er maandag de poort mee open gemaakt kon worden en iedereen op deze fraaie nieuwe plaats aan het werk kan. - foto: Hanny ten Dolle