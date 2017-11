Jan Kok wint Bruisbeek biljarttoernooi

LOENEN – Het bestuur van het ontmoetingscentrum De Bruisbeek wilde voor de vele biljarters die wekelijks met hun club op het groene laken actief zijn, wat speciaals doen ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van het complex. Daarom werd in de afgelopen week een jubileumtoernooi gehouden voor alle biljarters.

Leden van de vijf clubs, die hier in de huiskamer spelen, deden mee. Louis Kruk en Teun van de Kuit namen de organisatie op zich. Drie avonden werd er gespeeld in de grote zaal.

Vrijdag was de finale, met de beste spelers van de vorige avonden. Het werd een spannende strijd wie met de eerste prijs naar huis zou gaan. In een spannende eindfase kwam Jan Kok (rechts) als winnaar uit de bus. Hij maakte maandag een matige start maar was nu prima in vorm. De tweede prijs was voor Jan Harmsen. De derde prijs voor Gerard van Erken Calland en de vierde prijs voor Engelbert Rissewijck.

Even over elf uur reikten Teun van de Kuit en Louis Kruk tijdens genoeglijke slotuurtjes de prijzen uit aan de winnaars. Het toernooi tussen de vijf Bruisbeek-bilartsclubs was een gezellige ontmoeting. Er zijn plannen om er een jaarlijks gebeuren van te maken.