Veertig jaar bij de Nierstichting

LEUVENHEIM – Mevrouw Janny Bennink is al 40 jaar actief als wijkcoördinator en collectant voor de Nierstichting in Leuvenheim. Als dank ontving zij een beeldje en een mooi bakje met heideplanten uit handen van Monique Stoop, regiocoördinator van de Nierstichting. Tussen 17 en 23 september gingen in heel Nederland ruim 70.000 collectevrijwilligers op pad voor de Nierstichting. In Leuvenheim leverde dat 466,27 euro op en in Brummen 636,65 euro. In Brummen zou door omstandigheden dit jaar niet gecollecteerd worden, maar een student communicatiewetenschappen heeft maar liefst zes dagen in haar eentje gecollecteerd. Zij heeft gevers ook vragen gesteld. De uitkomsten worden gebruikt voor haar afstudeerproject.

Donaties zijn de enige bron van inkomsten van de Nierstichting, die geen subsidie ontvangt van de overheid. “De collecte is essentieel voor het werk van de Nierstichting”, benadrukt Monique Stoop, regiocoördinator van de Nierstichting. “Elke bijdrage, hoe klein ook, geeft nierpatiënten hun leven terug.”

In de 40 jaar dat Janny Bennink zich actief inzet voor de Nierstichting is er veel bereikt. In de beginjaren was het belangrijk dat er voldoende dialysecapaciteit kwam. In de jaren ‘90 heeft de Nierstichting zich hard gemaakt voor de komst van niersteenvergruizers en de vergoeding van de behandeling ervan. De laatste jaren worden er meer niertransplantaties gedaan met nieren van levende donoren. Met een betere overlevingskans dan met een nier van een overleden donor.