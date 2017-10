Raadsleden VVD naar Brussel

BRUMMEN - Raadsleden Carla Wijnhoven en Gerda Jolink van de VVD-fractie Brummen (op de foto de vierde en vijfde persoon van links, staand) hebben onlangs een bezoek gebracht aan het Europarlement in Brussel. Ze zijn ontvangen door Jan Huitema, die voor de VVD lid is van het Europees parlement. In zijn portefeuille heeft hij onder andere landbouw en plattelandsontwikkeling. Er kwam een interessante discussie op gang, waarbij ook Brummen onder de aandacht is gebracht. Met name op het gebied van plattelandsontwikkeling was veel kennis uit te wisselen.