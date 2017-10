Overeenkomst over toekomstig beheer rondweg De Hoven

BRUMMEN – De gemeente Brummen heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie Gelderland over de financiering, aanleg, eigendom, beheer en onderhoud van de nieuwe provinciale rondweg De Hoven. De rondweg ligt grotendeels op Brummens grondgebied. In de overeenkomst staat duidelijk wie voor welke delen van de weg verantwoordelijk is.

De N315 wordt een nieuwe rondweg die het verkeer om de Hoven heen moet leiden. De weg komt grotendeels op grondgebied van de gemeente Brummen, maar is grotendeels in belang van de gemeente Zutphen. De provincie financiert de aanleg van de rondweg, maar wil het eigendom, beheer en onderhoud van de niet-provinciale delen overdragen aan de gemeenten. Dit zijn bijvoorbeeld kunstwerken en de parallelweg, waarvan de aanleg wèl door de provincie wordt betaald.

In grote lijnen wordt de gemeente Brummen eigenaar van de niet-provinciale infrastructuur op haar grond. De infrastructuur waar Brummen belang bij heeft, zal de gemeente zelf moeten beheren en onderhouden. De delen die van belang zijn voor Zutphen vormen hierop een uitzondering.

Het beheer en onderhoud van de wegdelen die aan de gemeente Brummen zijn toegewezen zal op termijn geld gaan kosten. Omdat het hier vooral gaat over vervanging van bestaande wegdelen, nemen de kosten niet of nauwelijks toe ten opzichte van de huidige situatie.

De provincie sluit een dergelijke overeenkomst met de gemeente Zutphen.