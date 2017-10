Boek over babyboomers in Velp

VELP – Hoe beleefden de babyboomers in Velp hun geloofsopvoeding? Renie Hesseling deed een casestudy en schreef daarover het boek Babyboomers, het Verhaal van hun Vorming (1945 – 1970), waarin hij een bijzondere generatie onder het vergrootglas legt.

Renie Hesseling groeide zelf op in Velp en behoort ook zelf tot de babyboomgeneratie. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de opvoeding van kinderen die in de naoorlogse jaren werden geboren. De resultaten van zijn onderzoek publiceerde hij in dit boek met de ondertitel Casestudy Velp. Daarbij wordt zijn verhaal geïllustreerd met vele unieke foto’s uit de Velpse parochie.

Babyboomers reconstrueert met fraaie anekdotes de geloofsopvoeding binnen de Roomse Familie in het Velp van de periode 1945 – 1970. Het blijft niet steken bij nostalgische herinneringen over de katholieke (huishoud)school, Okki en Taptoe of de schoolmis. Dit boek legt een leerplan bloot van de gouden driehoek: kerk, gezin en onderwijs. Uitgekiende socialisatietechnieken leerden de roomse cultuur aan. Toch verdampte het geloof. De beatmis werd het sluitstuk en het symbool van de opvoeding van de babyboomers.

Babyboomers, het Verhaal van hun Vorming van Renie Hesseling kost 20,99 euro en is verkrijgbaar via www.boekscout.nl.