WAC werpt kritische blik op bouwtekeningen Veluwonen

EERBEEK – Met een paar ferme handtekeningen is woensdagochtend de samenwerking tussen Veluwonen en de Woon-adviescommisie Oost-Veluwe bekrachtigd in een convenant. Afgesproken is dat de adviescommissie inzicht krijgt in tekeningen voor nieuwbouw van de woningstichting, om adviezen te kunnen verstrekken die de leefbaarheid van de toekomstige woning ten goede komen.

De vrijwilligers van de Woon-adviescommissie (WAC) geven advies bij verbouwing of nieuwbouw. Voorzitter John van Dijk: “Als een architect een woning ontwerpt, kijkt hij naar zaken als woonoppervlak en aantal deuren. Wij kijken naar de leefbaarheid van een woning.” Van Dijk doelt daarmee op kleine zaken die wellicht niet essentieel zijn, maar wel het leefcomfort flink verhogen. “Soms draait een deur net de verkeerde kant op, zit de thermostaat op een onlogische plek of zit een hoge drempel op een vreemde plek. Geen grote aanpassingen, maar wel dingen waar je dagelijks tegenaan loopt. Als je dat bijtijds constateert, vóór de bouw, hoeft dat niet achteraf te worden aangepast.” De vrijwilligers van WAC kunnen met hun kritische blik bouwtekeningen bekijken, met in het achterhoofd zaken als levensloopbestendigheid, toegankelijkheid voor buggy’s en rolstoelen en energiezuinigheid.

Er zijn landelijk meer van dit soort commissies en WAC Oost-Veluwe is ook actief in de gemeente Apeldoorn. Van Dijk constateert dat het werk van de WAC steeds meer wordt gewaardeerd door woningcorporaties, gemeenten, bouwbedrijven en particulieren. “Ook in Apeldoorn hebben we een convenant gesloten met de woningcorporaties, maar ook met de gemeente, iets dat we in Brummen ook nog graag willen.” De gemeente Apeldoorn subsidieert de WAC en brengt de commissie onder de aandacht bij partijen die in de gemeente gaan bouwen.

Ook directeur Marco de Wilde van Veluwonen ziet de meerwaarde van de WAC. “We hebben daarom afgesproken dat de commissie inzicht krijgt in onze tekeningen, net voordat deze definitief worden vastgesteld. De komende jaren gaan we veel bouwen in de Eerbeekse Enk en daar kunnen we de kritische blik van de WAC zeker gebruiken. Het is fijn dat er iemand vanuit bewonersoogpunt naar de plannen kijkt.” Overigens is het wel zo dat de WAC slechts een advies uitbrengt, het is aan Veluwonen om daar al dan niet iets mee te doen.

Momenteel bestaat uit het bestuur van de WAC uit drie personen: voorzitter John van Dijk, secretaris Rudi Linders en penningmeester Bert de Wit. Zij worden in Apeldoorn en Brummen bijgestaan door in totaal vijf leden, maar zouden graag meer vrijwilligers verwelkomen.

www.wacoostveluwe.nl