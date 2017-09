Trotse menkampioenen

TONDEN – Linda Voskamp uit Tonden en Rein Hazelaar uit Voorst hebben een ticket in de wacht gesleept voor het Nederlads Kampioenschap mennen, dat op 16 september wordt verreden in Ermelo. Dit deden zij door in Nijwerk het districtskampioenschap te winnen in mendistrict Oost

Linda Voskamp uit Tonden nam met haar beide ponys deel aan het onderdeel dressuur. Met haar pony Macarena werd ze in een sterk deelnemersveld derde in de klasse Z-dressuur. Ook met haar nieuwe jonge pony Twickels Jolie, die ze zelf beleerd en opleid heeft voor de koets, deed ze zeer goede zaken. Met haar mocht ze de titel reservekampioen in de klasse B-dressuur op haar naam schrijven.

Rein Hazelaar uit Voorst heeft met zijn tweespan pony's Harry en Joep gereden in de klassen M vaardigheid, wat tot het einde een spannende strijd bleef. Rein was uiteindelijk toch de snelste van allemaal, wat hem de titel kampioenen opleverde.