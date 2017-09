Tentoonstelling etsen in Oranjerie Dieren

DIEREN – Graficus, schilder en fotograaf John Hartjes exposeert van 10 september tot 30 november in de Oranjerie in Dieren. De expositie wordt geopend op zondag 10 september om 14.00 uur.

John Hartjes maakt etsen van landschappen die hij onderweg tegenkomt. Hij verbeeldt Frankrijk, Duitsland en natuurlijk ook Gelderland, waar prachtige berken staan. Ook is hij gefascineerd door de zee, de getijdewerking tussen land en water. Meer informatie over deze kunstenaar en een impressie van zijn gevarieerd werk is te vinden op www.hartjes-stotzer.nl.

Zijn expositie is tot en met 30 november te zien tijdens openingstijden van de Oranjerie in het Carolinapark: van woensdag tot en met zondag van 10.30 tot 18.00 uur.