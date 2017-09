Rode loper gaat uit voor Volop Velp dag

VELP - Veelzijdig Velp, De ondernemersvereniging BIZ Centrum Velp, houdt samen met de Velpse verenigingen zaterdag een nieuw evenement in het centrum van Velp. Dat gebeurt onder de titel Volop Velp.

Winkeliers rollen de rode loper uit voor hun klanten en laten ze kijken, ruiken, proeven, luisteren en meedoen aan tal van activiteiten. Op De Overtuin nemen ruim 25 verenigingen deel aan dit evenement. Ze doen dat met optredens, presentaties en demonstraties. De verenigingen kunnen zich daarmee aan een groot publiek presenteren en hun activiteiten promoten en mogelijk nieuwe leden werven. Een bezoekje aan De Overtuin biedt zaterdag dan ook een mooie staalkaart van wat er in Velp mogelijk is op het gebied van besteding van vrije tijd.

Veelzijdig Velp werkt zoals gezegd samen met verenigingen, clubs, organisaties en groepen om die dag tot Volop Velp Dag te maken. Door het wegvallen van twee Velleper Donderdag kwam er wat ruimte in de agenda om activiteiten te ontplooien voor de inwoners van Velp en de directe omgeving. Het levert volgens Jan Huurman, activiteitenregisseur van Veelzijdig Velp, dit eerste jaar een nog wat kleinschalig evenement op. Ongeveer 30 winkeliers bieden tussen 12.00 en 17.00 uur wat extra’s aan de bezoekers aan. De één doet dat met een demonstratie, een presentatie of een uitleg, terwijl de ander de bezoeker een kijkje achter de schermen gunt, een workshop aanbiedt, laat luisteren naar live muziek of de klant laat proeven.

Het programma op De Overtuin, dat om 13.30 uur begint, wordt zoals gezegd gevuld door zo’n 25 Velpse verenigingen. Shows zijn er van de Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt, Harmonie-orkest Unisono en van Jagyba. Maar kan men ook alles te weten komen over b.v. korfbal, tennis, nordic walking, schilderen en muziek maken. Andere verenigingen geven vooral informatie over hun clubs. Het evenement sluit om 17.00 uur.